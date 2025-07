Utilizzo algoritmo, come bilanciare gli interessi in materia di accesso agli atti

Distinzione tra decisione amministrativa algoritmica e algoritmo di mero supporto e sul diritto di accesso. Questi i temi sotto la lente di Palazzo Spada con le sentenze n. 4929 e n. 4857

I principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di sussistenza del diritto di accesso, in particolare quando viene in rilievo una valutazione dell'amministrazione svolta mediante l'impiego di algoritmi, si inseriscono nell'ambito di due giudizi incardinati dinnanzi la Quarta e la Sesta sezione di Palazzo Spada.

La decisione 4 giugno 2025 n. 4857

Una prima controversia riguardava una procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento di un servizio di lavorazione di rifiuti.

L'aggiudicazione veniva disposta dopo che il ...