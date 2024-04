Valutazione sindacabile dal giudice ma dopo un’attenta motivazione

Reati contro la pubblica amministrazione - Rifiuto di atti d’ufficio - Medico di guardia - Rifiuto di visita - Rilevanza penale - Condizioni. (Cp, articolo 328, comma 1)



Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave.