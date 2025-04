Vincolo culturale: la funzione sociale del bene supera la valutazione dell’interesse privato Per il Consiglio di Stato il valore culturale non è più rappresentato dall’oggetto materiale nella sua estrinsecazione fisica, ma si concretizza nella funzione sociale del bene, visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività e come elemento attorno a cui si definisce l’identità della comunità locale