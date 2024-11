VIGILANZA E PENE PECUNIARIE - Sanzioni severe contro gli illeciti per l'inosservanza delle regole

L'articolo 34 («Principi generali per lo svolgimento delle attività di vigilanza ed esecuzione») attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in quanto Autorità nazionale competente NIS, i compiti di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal decreto n. 138 del 2024 sia per i "soggetti essenziali" che per i "soggetti importanti".