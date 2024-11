LE DISPOSIZIONI GENERALI - Contro gli abusi e accessi illegali uno strumento per tutelare i diritti

Apriamo la nostra analisi del decreto legislativo 138/2024 con le disposizioni generali. Si tratta – per la precisione – del capo I del provvedimento, che raccogli gli articoli da 1 a 8).

La cybersicurezza investe oramai ogni profilo della vita collettiva e si pone l'obiettivo di mantenere indenne dalle intrusioni illecite sia le attività economiche private che le infrastrutture telematiche pubbliche che in modo prevalente, se non esclusivo, sulla trasmissione dei dati e sulle connessioni informatiche fondano il proprio funzionamento. Il decreto legislativo n. 138/2024 nei suoi primi articoli enuncia questa finalità strategica e rappresenta, per così dire, la chiave per una lettura...