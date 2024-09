Viola la 231 chi utilizza anche una sola volta personale non formato

La società risponde, in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, per il reato di lesioni se impiega, per risolvere un inconveniente del momento, un dipendente non specializzato in un lavoro in quota. E dunque anche se la violazione è isolata e non sistematica. La circostanza fa emergere, infatti, un’organizzazione che non impedisce di rivolgersi ad una maestranza non formata per lavorare in altezza. E questo «al fine di ottenere la soluzione di un problema che avrebbe, ...

