White & case, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson e Delfino e Associati Willkie farr & gallagher llp nel finanziamento da €300 milioni a itt e nell’operazione di acquisizione di Svanehøj group a/s da parte di ITT.

Iacopo Canino, Bianca Caruso, Massimo Chiais

ITT Italia S.r.l., controllata da ITT Inc., una società statunitense quotata al New York Stock Exchange (https://www.itt.com/home), ha concluso un’operazione di finanziamento di tipologia term, garantito dalla ITT Inc., per un importo pari a € 300 milioni, finalizzato a coprire una parte del prezzo dell’acquisizione di Svanehøj Group A/S e sostenere l’attività corrente del gruppo ITT.

La linea di credito è stata concessa da un pool di istituti finanziari in cui BNP Paribas, Italian Branch, ha agito come capofila, in qualità di global coordinator, sole underwriter, mandated lead arranger, bookrunner, agent e original lender.

ITT Inc. ha sede nel Connecticut (USA), è presente in più di 35 Paesi e leader nella produzione di componenti altamente ingegnerizzati e soluzioni tecnologiche personalizzate per i mercati dei trasporti (aerospaziale, ferroviario ed automobilistico), industriale, delle infrastrutture ed energetico.

Svanehøj Group A/S, con sede in Danimarca, è fornitore di pompe e servizi post-vendita correlati, leader nelle applicazioni criogeniche per il settore navale.

Il team di White & Case che ha assistito BNP Paribas e il pool di banche finanziatrici ha compreso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (Milano), David Dreier (New York), Shane McDonald (London), il counsel Heidi Schmid (New York), insieme agli associate Beatrice Bertuzzi (Milano), Otto Nuñez-Montelongo (Washington) e Grayson Weeks (New York).

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP ha assistito ITT Inc. con un team composto dai partner Stewart Kagan (New York), Jons Lehmann (London), insieme agli associate Ryan Jenkinson (London), Pooja Shankar e Monica Scata (entrambi New York).

Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr e Gallagher LLP, ha assistito ITT Italia S.r.l. e ITT Inc., per gli aspetti di diritto italiano relativi all’operazione di finanziamento e nell’ambito dell’operazione di acquisizione, con un team composto dal Partner Massimo Chiais, insieme alle associate Carlotta Orlando e Marwa Baktash.