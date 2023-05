A seguito di infrazioni l'automobilista non può eccepire di non essere stato aggiornato sui restanti punti della patente di Giampaolo Piagnerelli

L'automobilista che non ha più punti sulla patente di guida non può eccepire che per ogni sanzione presa non è stato aggiornato sul numero dei punti residui. È suo onere, infatti, controllare ogni volta il numero di punti decurtati in funzione della gravità della sanzione principale e regolarsi di conseguenza. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 9691/23.



In particolare il Collegio non ha ritenuto di doversi discostare dall'orientamento presente nella sentenza di Cassazione n. 9270/2018, ...