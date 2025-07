Avvocati: legittimo impedimento solo in caso di malessere improvviso

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 18127/25) la rimessione in termini (per malattia del difensore o del cittadino) richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché procurata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi.

La malattia del difensore

Ora - con specifico riferimento alla malattia del difensore - i Supremi...