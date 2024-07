A&A – Albè & Associati Studio Legale con l’Osservatorio Cure Palliative della LIUC Business School per la protezione dei dati personali

Micaela Barbotti, Simona Custer, Sara Della Piazza

A&A - Albè & Associati Studio Legale, con la partner Micaela Barbotti, la counsel Simona Custer e l’associate Sara Della Piazza del Dipartimento Privacy, ha siglato un accordo con la LIUC Business School per fornire assistenza e consulenza in materia di protezione dei dati personali in relazione alle attività e alle iniziative promosse dal neo istituito Osservatorio Cure Palliative, di cui sono soggetti fondatori, con la LIUC Business School, la Federazione Cure Palliative e l’UNEBA Lombardia.

L’Osservatorio si propone come un luogo di sinergia tra i diversi gestori di cure palliative a livello residenziale e domiciliare, così da divenire uno strumento per promuovere, con approccio scientifico, lo sviluppo di tali cure attraverso attività di ricerca, di raccolta e analisi dei dati, di creazione di contesti in cui promuovere lo scambio di buone prassi e la cultura del benchmarking, anche al fine di generare proposte efficaci e progressi significativi di alto valore scientifico, etico e culturale per orientare le politiche di sistema.