Abbreviato, ecco gli sconti quando c’è continuazione

Nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione, sulla base della disciplina introdotta nel 2017, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. L’erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di...

