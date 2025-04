Accertamento del credito e opposizione agli atti esecutivi, possibile il cumulo

Quando in una procedura esecutiva si trovino cumulate fra loro per ragioni di connessione due o più controversie, la decisione del giudice di merito, che intervenga su di esse senza sciogliere detta connessione, è soggetta alle regole che presiedono l’impugnazione nelle procedure esecutive, non essendo concepibile l’operare di due regimi distinti, atteso che l’impugnazione può coinvolgere la decisione in riferimento ad entrambe le domande connesse. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi