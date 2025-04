Legittimo lo “scalino” nei contributi alle Tv locali: favorisce la qualità

Il meccanismo dello “scalino preferenziale” per i contributi pubblici alle emittenti televisive locali non viola il principio del pluralismo dell’informazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 44, depositata oggi, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato in materia di contribuzione pubblica alle emittenti televisive locali.

La Corte ha ritenuto che la disposizione che ha “legificato” il cosiddetto scalino preferenziale...