Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

SALUTE

Sentenza n. 104: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale (deciso il 7 maggio 2025)

Norme impugnate: Artt. 1, c. 923°, della legge 28/12/2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e 7, c. 3° quater, del decreto-legge 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni...