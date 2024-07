Accordo di Partnership Strategica sottoscritta tra Gruppo Cassa Centrale e Worldline

Francesco Selogna

Gruppo Cassa Centrale e Worldline hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica nel merchant acquiring in seguito alla trattativa in esclusiva che era stata garantita alla controllata italiana del Gruppo Worldline.

La collaborazione riguarda la fornitura di servizi lungo la catena del valore dell’accettazione dei pagamenti digitali e dell’acquiring internazionale per i 1.480 sportelli delle 65 banche affiliate del Gruppo Cassa Centrale in tutta Italia nonché la fornitura e la gestione dei POS e il convenzionamento in esclusiva per i circuiti internazionali. L’accordo è soggetto all’autorizzazione delle Autorità competenti.

Il Gruppo Cassa Centrale è stato assistito, per gli aspetti legali, dal team legale di Gruppo guidato dal Chief Legal Officer avv. Nicolò Mondo, dall’avv. Pietro Serra e, per gli aspetti di conformità, dal team compliance guidato dalla Chief Compliance Officer dott.ssa Daniela Bragante, unitamente allo studio Carbonetti con il partner avv. Francesco Selogna (in foto) e l’avv. Francesca Tanzi Marlotti.

Pricewaterhousecoopers ha agito quale advisor finanziario per il Gruppo Cassa Centrale.