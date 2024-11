Add on del fondo Arcadia Sustainable Capital III. Gli studi coinvolti

Gianmarco Di Stasio, Francesco Selogna, Luca Fossati

KEP Italia, società leader nella produzione di caschi per l’equitazione e portfolio company del fondo Arcadia Sustainable Capital III, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di Veredus, storica azienda italiana leader nella produzione di accessori e protezioni per cavalli. L’operazione consente di rafforzare ulteriormente il posizionamento di eccellenza dei due marchi, radicati nei valori di qualità, comfort, innovazione e design costituendo un gruppo di riferimento di alta gamma per le protezioni e la sicurezza nel mondo dell’equitazione.

Il closing dell’operazione è previsto entro fine del corrente mese.

Carbonetti & Associati, con un team guidato dal partner Francesco Selogna (in foto), e composto da Annateresa Chimenti, Francesco Cartabia, Paola Primerano ed Elsa Pavesi assiste KEP Italia per gli aspetti legali dell’operazione di acquisizione.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito KEP Italia con il partner Luca Fossati e l’associate partner Giovanni Cereda per i profili di strutturazione dell’operazione. I profili fiscali sono stati curati dallo studio Pomara Scibetta.

I soci venditori, che reinvestiranno indirettamente nella società, sono assistiti per tutti gli aspetti legali dell’operazione dallo studio Russo De Rosa, con un team guidato dal partner Gianmarco Di Stasio (in foto) e composto da Sergio Mori e Alessandro Perna, nonché da Credem Euromobiliare Private Banking, in qualità di advisor finanziario, con Giampiero Luongo e Matteo Bai.

Illimity Bank, quale banca finanziatrice, è assistita dallo studio Orrick, con un team guidato dal partner Marina Balzano.