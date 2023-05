ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito di Federico Ciaccafava

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria e termine di decadenza per il rilievo d'improcedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, vendita immobiliare con accollo di mutuo e controversie in tema di contratti bancari; (iv) negoziazione assistita, soccombenza giudiziale e rimborso delle spese della ...