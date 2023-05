ADVANT lancia il team internazionale dedicato al Tribunale Unificato dei Brevetti

"La sede milanese del Tribunale Unificato che deciderà in tempi certi importantissimi contenziosi sul nuovo brevetto unitario, saprà essere un volano a vantaggio della competitività e dell'innovazione tecnologica dell'Italia" commenta Paolo Lazzarino, Partner ADVANT Nctm e componente della Commissione di Studio sul Tribunale Unificato dei Brevetti istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. "La scelta di Milano come terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, dopo quelle di Monaco e Parigi, anche se le competenze attribuite alla sede milanese non saranno piene viste le esclusioni in campo chimico-farmaceutico, rappresenta certamente un risultato molto importante per l'Italia e per la città".

ADVANT, forte di un gruppo integrato di professionisti specializzati nel contenzioso brevettuale in Francia, Germania e Italia, ha creato un team internazionale dedicato al contenzioso TUB. Il team italiano di ADVANT è pronto per l'entrata in funzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), che aprirà una sede centrale anche a Milano, dopo Monaco e Parigi.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti, un nuovo sistema europeo basato su regole proprie e che opererà prevalentemente in inglese, prenderà decisioni su casi di violazione e revoca di brevetti, che si estenderanno alla maggior parte delle economie europee..