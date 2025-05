Nuove nomine in WFW Italia: Trabacchin promosso a Partner e Guacci Esposito a Counsel

Matteo Trabacchin, Alfredo Guacci

Watson Farley & Williams (“WFW”) annuncia la promozione dell’Avv. Matteo Trabacchin a Partner del Dipartimento Project & Structured Finance e del Dott. Alfredo Guacci Esposito a Counsel del Dipartimento Tax.

Con una consolidata esperienza in finanziamenti di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, assistendo istituti finanziari, fondi infrastrutturali e gruppi societari internazionali, Matteo vanta anche una profonda conoscenza del settore delle infrastrutture, tra cui trasporti, infrastrutture sociali e telecomunicazioni, nonché in operazioni di equity per lo sviluppo di progetti, operazioni M&A e JV nei settori rilevanti.

Alfredo, dottore commercialista e revisore legale dei conti, si occupa di assistenza fiscale nell’ambito delle operazioni di M&A nel settore delle energie rinnovabili ed infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti finanziari e di fiscalità immobiliare ed ha inoltre sviluppato una vasta esperienza nell’assistenza alle società in riferimento all’accertamento ed il contenzioso fiscale.

Le nomine di Matteo ed Alfredo si inseriscono nell’ambito delle promozioni annunciate a livello internazionale da WFW, che hanno visto cinque nuovi Partner e sette nuovi Counsel.

Eugenio Tranchino, Managing Partner di WFW in Italia, ha commentato: “Queste promozioni sono un grande motivo di orgoglio e il riconoscimento per lo straordinario impegno, il grande valore apportato al nostro studio e ai clienti, e l’eccezionale competenza di Matteo e Alfredo nei rispettivi ambiti professionali. Queste nomine rappresentano il culmine di un percorso di crescita interno, caratterizzato da dedizione, professionalità e un forte spirito di collaborazione.”