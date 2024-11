ADVANT Nctm, RUSSO DE ROSA, SIMMONS e ORRICK per l’acquisizione di Webgenesys da parte di TXT e HAT

Guido Fauda, Luigi A. Stabile, Luigi Cecere, Attilio Mazzilli, Laura Fiordelisi

TXT e-solutions, gruppo internazionale quotato al segmento STAR, attivo nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software dedicate alla trasformazione digitale, ha sottoscritto intese vincolanti per l’acquisto del 100% del capitale di Webgenesys, uno dei principali digital enabler a supporto dell’innovazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni, con specializzazione in infrastrutture IT, datacenter, ambienti cloud, nonché in soluzioni e tecnologie innovative quali intelligenza artificiale, cybersecurity e blockchain.

Oltre a TXT, l’operazione prevede anche il co-investimento da parte di HAT SGR, attraverso il fondo di private equity HAT Technology Fund 5.

GLI ADVISOR DELL’OPERAZIONE

ADVANT Nctm ha assisto gli acquirenti per i profili corporate M&A con un team composto dal partner Guido Fauda, dall’associate Luigi A. Stabile e dal trainee Giovanni Dominoni, e, per gli aspetti regolamentari, dal counsel Francesco Mazzocchi, dall’associate Francesca Scalet e dalla trainee Glena Legnani.

Gli acquirenti sono stati assistiti per gli aspetti fiscali dallo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati con il socio Leo De Rosa, l’associato Luigi Cecere e Benedetta Pimponi.

Hanno inoltre agito Grant Thornton Financial Advisory Services per le attività di financial due diligence con un team composto dal partner Stefano Marchetti, dall’associate partner Antonio Aiuto, dalla senior consultant Michela Loconsolo e dal consultant Andrea Celentano, OC&C Strategy Consultants per le attività di business due diligence, HSPI per le attività di technical due diligence, ERM per le attività di Esg due diligence.

Orrick ha assistito HAT per la negoziazione e sottoscrizione degli accordi parasociali, con un team composto dai partner Carlo Trucco e Alessandro Vittoria, coadiuvati dall’associate Gabriele Greco, del dipartimento Technology Companies Group guidato dal partner Attilio Mazzilli.

Simmons & Simmons ha assistito il venditore Genesy Group, holding controllata dai soci fondatori di Webgenesys, con un team composto - per i profili corporate/M&A - dalla partner Laura Fiordelisi, dagli associate Federica Musacchia e Nicola Rabitti e dal trainee Marco Businelli. Il partner Mauro Pisapia, il counsel Luigi Pontrelli e la supervising associate Martina Baraldo hanno seguito tutti i profili di public law.

Il venditore è stato assistito anche da Lyra Partners, che ha originato e gestito il processo di vendita, agendo quale advisor finanziario.