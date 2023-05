Ai nastri di partenza il Regolamento su sovvenzioni estere alle impresa UE e concentrazioni di Niccolò Medica e Andrea Denaro*

Il Regolamento 2022/2560 si applica alle sovvenzioni estere concesse nei 5 anni precedenti al 12 luglio 2023, qualora tali sovvenzioni estere siano distorsive del mercato interno dopo il 12 luglio 2023. Non si applica alle concentrazioni per le quali è stato concluso l'accordo, è stata annunciata l'offerta pubblica o è stata acquisita una partecipazione di controllo prima del 12 luglio 2023.

Il Regolamento UE 2022/2560 del Parlamento e del Consiglio europei, in vigore dal 12 gennaio 2023, disciplina le sovvenzioni estere concesse ad imprese (incluse le imprese pubbliche controllate in via diretta o indiretta dallo Stato) che svolgono un'attività economica nel mercato interno dell'Unione Europea.



La norma, in particolare, considera distorsiva del mercato interno la sovvenzione che possa migliorare la posizione concorrenziale di un'impresa.



Entro la metà del 2023, la Commissione UE ...