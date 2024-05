Regolamentazione delle Cripto-Attività nell’UE: una nuova alba con MiCA

L’Unione Europea ha inaugurato un’epoca di regolamentazione nel settore delle cripto-attività con il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA. Questa normativa pionieristica introduce un quadro armonizzato per le cripto-attività, mirando a equilibrare innovazione e sicurezza, proteggendo i consumatori mentre si naviga nel dinamico mercato finanziario digitale. Il documento che segue offre panoramica concisa sulle categorie di cripto-attività interessate, sui dettagli relativi all’entrata in vigore del Regolamento, e su ciò che è necessario per presentare un’istanza di autorizzazione come CASP.

In altre parole, il presente documento offre una panoramica generale delle nuove regole del gioco, progettato per incuriosire e informare lettori interessati all’evoluzione delle cripto-attività sotto la guida del MiCA.

Ambito di applicazione

Nel contesto di un panorama finanziario in rapida evoluzione, segnato dalla crescente digitalizzazione dei servizi finanziari e dall’affermazione delle cripto-attività come nuove frontiere di investimento e meccanismi di pagamento, l’Unione Europea ha compiuto un passo decisivo. Il 31 maggio 2023, è stato adottato il Regolamento (UE) 2023/1114, che segna l’introduzione di un quadro regolamentare armonizzato e specificamente progettato per i mercati delle cripto-attività all’interno dell’UE. Questa mossa legislativa mira a bilanciare la necessità di promuovere l’innovazione e la concorrenza nel settore delle cripto-attività con l’esigenza di garantire un alto livello di protezione per i consumatori e di mantenere l’integrità del mercato.

Al centro del regolamento MiCA c’è l’introduzione di requisiti chiari per le cripto-attività che non rientrano nella legislazione esistente sui servizi finanziari, con l’obiettivo di mitigare i rischi per gli investitori, prevenire l’abuso di mercato e combattere la criminalità finanziaria. In particolare, la MiCA pone un’enfasi significativa su tre categorie di cripto-attività:

i token collegati ad attività (cd: ART ),

(cd: ), i token di moneta elettronica (cd: EMT ), e

(cd: ), e altre forme di cripto-attività.

Dunque, esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione le cripto- attività uniche e non fungibili, quali l’arte digitale e gli oggetti da collezione, gli strumenti finanziari, ed i depositi. Oltre a regolare l’emissione e l’offerta di tali cripto-attività, il regolamento stabilisce anche obblighi precisi per i fornitori di servizi ad esse correlati, inclusi, ma non limitati a, l’operatività di piattaforme di scambio, la custodia sicura di cripto-attività per conto terzi, e la consulenza in materia, enfatizzando ulteriormente la sicurezza e la trasparenza nel crescente ecosistema delle cripto-attività.

Entrata in vigore

Nell’ambito del Regolamento (UE) 2023/1114, si delineano norme precise per l’applicazione e la transizione verso il nuovo quadro regolamentare dedicato alle cripto-attività. Con specifico riferimento all’art. 149.2 del titolo IX “Disposizioni transitorie e finali”, il regolamento stabilisce che la maggior parte delle sue disposizioni diverranno effettive dal 30 dicembre 2024.

Tuttavia, si prevede un’anticipazione per l’applicabilità dei titoli III e IV , concernenti rispettivamente i token collegati ad attività (ART) e i token di moneta elettronica (EMT), che saranno in vigore già dal 30 giugno 2024. Tale distinzione temporale riflette la volontà di accelerare l’adozione di norme specifiche per questi settori, ritenuti probabilmente più sensibili o urgenti.

Ulteriormente, il regolamento introduce una disposizione che permette ai prestatori di servizi, già attivi e conformi al diritto nazionale precedente al 30 dicembre 2024, di continuare la loro operatività fino al 1 luglio 2026. Tuttavia, l’art. 143.3 “Misure Transitorie” apre la possibilità per gli Stati membri di modulare questo periodo transitorio, sia escludendolo che riducendone la durata.

In Italia, la scelta legislativa inclina verso una riduzione di questo periodo transitorio. In base allo schema del decreto legislativo correlato, i prestatori di servizi che sono registrati presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e che hanno presentato domanda di autorizzazione secondo l’art. 62 del regolamento entro il 30 dicembre 2024, potranno continuare la loro attività fino al 1 ottobre 2025. Questa decisione sottolinea un approccio cautelativo del legislatore italiano, che intende favorire un’adesione più rapida al nuovo quadro normativo. Al contrario, quei soggetti che non avranno inoltrato la richiesta di autorizzazione entro il termine stabilito dovranno interrompere le loro operazioni in Italia a partire dallo stesso 30 dicembre 2024 e saranno rimossi dal registro dell’OAM. Tale meccanismo di transizione mira a garantire una migrazione ordinata e conforme verso il regime regolatorio imposto dal MiCA, con un focus particolare sulla protezione degli investitori e l’integrità del mercato delle cripto-attività.

Istanza di autorizzazione CASP

Per presentare una istanza di autorizzazione come CASP (Crypto-Asset Service Provider), l’applicazione dovrà includere un insieme completo di documenti e informazioni che dettagliano sia la struttura operativa e di governance del richiedente, sia le misure di conformità normativa a cui aderiscono.

Ai sensi dell’articolo 62 “Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività”, ecco una ripartizione di ciò che deve essere incluso:

• Il nome , incluso la denominazione legale e qualsiasi altro nome commerciale da utilizzare, l’identificativo dell’entità legale del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente, il sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico.

• La forma giuridica del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente.

• Gli statuti del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente.

• Un programma di operazioni che delinei i tipi di servizi di cripto-asse t che il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente desidera fornire, incluso dove e come questi servizi saranno commercializzati.

• Una descrizione degli accordi di governance del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente.

• Per tutte le persone fisiche coinvolte nel corpo di gestione del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente, e per tutte le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, il 20% o più del capitale sociale o dei diritti di voto, la prova dell’assenza di precedenti penali per violazioni delle normative nazionali nei campi del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto dei servizi finanziari, della legge anti-riciclaggio di denaro, della legislazione antiterrorismo e degli obblighi di responsabilità professionale.

• La prova che le persone fisiche coinvolte nel corpo di gestione del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente possiedono collettivamente conoscenze, competenze ed esperienza sufficienti per gestire tale fornitore e che queste persone fisiche sono tenute a dedicare sufficiente tempo all’esecuzione dei loro doveri .

• Una descrizione del meccanismo di controllo interno del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente, della procedura per la valutazione dei rischi e del piano di continuità operativa .

• Descrizioni, sia in linguaggio tecnico che non tecnico, dei sistemi IT e degli arrangiamenti di sicurezza del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente.

• La prova che il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente soddisfa le garanzie prudenziali .

• Una descrizione delle procedure del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente per gestire le lamentele dei clienti .

• Una descrizione della procedura per la segregazione dei cripto-asset e dei fondi dei clienti .

• Una descrizione della procedura e del sistema per rilevare gli abusi di mercato .

• Se il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente intende garantire la custodia e l’amministrazione dei cripto-asset per conto di terzi, una descrizione della politica di custodia.

• Se il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente intende operare una piattaforma di trading per cripto-asset , una descrizione delle regole operative della piattaforma di trading.

• Se il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente intende scambiare cripto-asset per valuta fiat o cripto-asset per altri cripto-asset , una descrizione della politica commerciale non discriminatoria .

• Se il fornitore di servizi di cripto-asset richiedente intende eseguire ordini per cripto-asset per conto di terzi , una descrizione della politica di esecuzione .

• Se il richiedente intende ricevere e trasmettere ordini per cripto-asset per conto di terzi, la prova che le persone fisiche che forniscono consulenza per conto del fornitore di servizi di cripto-asset richiedente possiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per adempiere ai loro obblighi.

*A cura di Maurizio Antonio Panico, GPD studio legale e tributario