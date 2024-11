Al via l’indagine 2025 sugli studi legali più segnalati: come partecipare

Riparte l’indagine sugli studi legali dell’anno. Fino al 19 gennaio 2025 sarà possibile inviare le segnalazioni di studi legali che si sono distinti in un particolare ambito o territorio. La ricerca effettuata da Statista (società di indagine tedesca specializzata nella raccolta ed elaborazione di dati) per Il Sole 24 Ore giunge quest’anno alla sua settima edizione: l’anno scorso sono stati 354 gli studi segnalati sia per le diverse specializzazioni che per le sedi sul territorio, per un totale di...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi