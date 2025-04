Alessandra Pala promossa partner di A&O Shearman

Alessandra Pala

A&O Shearman annuncia la promozione di Alessandra Pala a partner del dipartimento Global Financial Markets, con effetto dal 1° maggio 2025. L’annuncio avviene nel contesto delle promozioni a partner dello Studio, che ha visto un totale di 33 nuovi soci in 16 diverse sedi a livello globale, di cui 14 nei Paesi dell’Europa Continentale, 9 nel Regno Unito, 4 negli Stati Uniti, 4 nella regione Asia-Pacifico e 2 nel Medio Oriente.

Stefano Sennhauser, attuale managing partner in Italia, ha commentato: “Il settore del capital markets sta attraversando una fase di trasformazione significativa, caratterizzata da una crescente complessità. In questo contesto, la promozione di Alessandra pone l’accento sulla crescita che lo Studio sta da tempo perseguendo in quest’area di assistenza legale, cruciale per i nostri clienti. Con la sua indiscussa competenza ed eccezionale capacità di adattamento alle dinamiche del mercato, Alessandra contribuirà a rafforzare la nostra capacità di cogliere le opportunità in questo settore in continua evoluzione e la nostra leadership in ambito finance.”

Paolo Nastasi, nuovo managing partner in Italia dal 1° maggio, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi dell’ingresso di Alessandra nella partnership dello Studio, un tassello cruciale per la nostra crescita italiana. È la dimostrazione di quanto lo Studio abbia investito e continui ad investire in Italia mettendo al centro i nostri talenti e, ove ritenuto strategico, procedendo con innesti esterni mirati”.

Alessandra Pala, già counsel nel dipartimento Global Financial Markets, opera dalla sede di Roma dal 2007. Presta assistenza a clienti italiani e internazionali in relazione a varie tipologie di operazioni di capital markets. La sua expertise spazia dalle emissioni obbligazionarie, tra cui anche bond high yield, programmi EMTN (Euro Medium Term Notes) ed ECP (Euro Commercial Paper) ed operazioni di liability management alle operazioni di acquisition e leveraged finance. Vanta inoltre una profonda conoscenza in materia regolamentare, in particolare nella disciplina della Direttiva Prospetti, della Direttiva sulla Trasparenza, della Direttiva Solvency II e del Regolamento sugli Abusi di Mercato.

Alessandra ha commentato: “Sono onorata per questo riconoscimento professionale e grata per la fiducia riposta in me dai clienti che in questi anni ci hanno affidato operazioni che per dimensione e complessità hanno portato innovazione sul mercato italiano.”