Algebris Green Transition Fund, con la società Aquanexa, entra nel capitale di Dinamica Project: gli studi coinvolti.

Alessandra Gesino, Sandro Lamparelli, Vito Lopedote

Algebris Green Transition Fund, fondo di private equity di Algebris Investments, è entrata nel capitale di Dinamica Project attraverso Aquanexa, piattaforma avanzata di soluzioni integrate per l’industria idrica, che con questa nuova acquisizione rafforza la business unit Network Engineering.

Grazie alle differenti e sinergiche expertise delle società acquisite, Aquanexa mira da un lato ad ampliare la gamma di soluzioni offerte e di settori coperti lanciando le due nuove divisioni Infrastructures & Plants e Digital Platforms, dall’altro a espandere le attività delle già esistenti divisioni Data Measuring e Network Engineering.

Nello specifico, la divisione Network Engineering, che già comprende Datek22 e Puglia Engineering, si rafforza e completa la catena del valore con l’inserimento delle innovative soluzioni di Dinamica Project.

Il socio di Dinamica Project è stato assistito per gli aspetti legali dell’operazione da Deloitte Legal, con gli Of Counsel Sandro Lamparelli, Vito Lopedote e Alessandra Gesino e con l’Associate Luca Alessandrino per i profili M&A, e con l’Of Counsel Andrea Bonanni Caione e il Senior Associate Fabrizio D’Onofrio, per gli aspetti giuslavoristici.

Il socio di Dinamica Project è stato assistito da Novance come exclusive M&A Advisor, con un team composto da Orlando Zagaria e Marco Sarno (Partner) e da Andrea Fossati (Advisor).

Nell’esecuzione delle nuove acquisizioni Aquanexa è stata assistita da Ermanno Restano (Finerre) in qualità di financial advisor, da Pietro De Ceglie e Giulia Carosella (Epyon) per gli aspetti contabili, da Pietro Bracco e Stefano Versino (&Partners) per gli aspetti fiscali e per gli aspetti legali, da Grimaldi Alliance con un team coordinato dai Partner Leonida Cagli e Rosaria Arancio, composto dagli associate Alessio Tomao e Carlo Novik, insieme ai Dott. Antonio Sansone e Letizia Francesca Demogeni.