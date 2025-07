WFW assiste CDP e SACE nel finanziamento da €200 milioni per Development Bank of Kazakhstan

D’Ovidio, Russell

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) e SACE S.p.A. (“SACE”) nel finanziamento di 200 milioni di euro concesso alla Development Bank of Kazakhstan (“DBK”) per finanziare progetti strategici in settori chiave quali energie rinnovabili, efficienza energetica, trasporti e infrastrutture sanitarie e idriche.

Il finanziamento, concesso con garanzia SACE, ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Kazakistan, promuovendo il know how delle imprese italiane e partnership commerciali in settori cruciali. Si tratta inoltre della prima operazione di CDP nel Paese.

WFW ha assistito CDP e SACE sugli aspetti di diritto italiano e inglese del finanziamento con un team Finance internazionale guidato dal Partner Mario D’Ovidio (Milano), che ha lavorato in stretta collaborazione con la Partner Alexia Russell (Parigi), con l’Associate Giulia Chiarvesio (Milano) e il Senior Associate Parit Patani (Londra). I Partner Richard Stephens e Andrew Hutcheon (Londra) si sono occupati rispettivamente delle questioni fiscali transfrontaliere e di risoluzione alternativa delle controversie, mentre il Counsel Alfredo Guacci Esposito (Milano), supportato dall’Associate Marianna Telesca (Milano), si è occupato degli aspetti fiscali italiani.

Centil Law Firm ha assistito CDP e SACE sugli aspetti di diritto kazako.