Alloggio insalubre, tutela del conduttore e responsabilità del condominio

Il conduttore ha titolo per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dal pregiudizio al diritto costituzionale alla salute qualora le condizioni abitative risultino insalubri. L’azione non può estendersi al risarcimento per danni strutturali dell’immobile o a richieste di condanna ad eseguire i lavori in quanto competono al proprietario. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Benevento n. 837 pubblicata il 25 giugno 2025.

La vicenda

Il tribunale sannita è stato chiamato a pronunciarsi sulla ...