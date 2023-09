Alunno autistico: il genitore ha libero accesso a tutta la documentazione scolastica di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Tar per la Puglia (sentenza n.1110/2023) chi esercita la responsabilità genitoriale ha diritto di conoscere tutti gli atti e i documenti della carriera scolastica del proprio figlio: è in gioco la funzione e la responsabilità legale non solo della scuola ma degli stessi genitori. E la relativa richiesta alla scuola – a ben vedere - neppure necessita di una specifica motivazione essendo funzionale all’obiettivo educativo prendere contezza delle eventuali carenze nell’apprendimento e nel...