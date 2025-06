Pnrr: Tar Puglia, torri Inwit per piano 5G prevalgono su volontà dei comuni

Gli interessi pubblici connessi allo sviluppo della rete infrastrutturale di telecomunicazione per l’esecuzione del Piano Italia 5G del PNRR sono prevalenti su qualsiasi diversa previsione comunale. Con questa motivazione il Tar Puglia, sede di Lecce (sentenza n. 1108/2025) ha accolto il ricorso di INWIT nei confronti del provvedimento del Comune di Aradeo (LE) che aveva invece negato l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova torre di telecomunicazione in via Elsa Morante. La sentenza ha sancito...

