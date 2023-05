Ancora troppi i vuoti nella tutela delle troppe vittime dei reati di genere di Giovanni Negri

Le criticità individuate dalla Procura generale della Cassazione









Dalle misure cautelari, nei loro tempi e modi, all’applicabilità del braccialetto elettronico, sono ancora significativi i passi che la nostra legislazizone penale deve fare per una più soddisfacente protezione contro la violenza di genere. Anche se il quadro normativo generale ha fatto registrare indubbi progressi, ci sono ancora elementi importanti che dovrebbero essere aggiunti. Lo sottolinea la Procura generale della Cassazione nei suoi orientamenti che costituiscono nello stesso tempo un bilancio...