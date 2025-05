La Consulta mette in sicurezza la soppressione dell’abuso d’ufficio

La Corte costituzionale mette al riparo la soppressione dell’abuso d’ufficio dalle contestazioni della magistratura. Con un comunicato diffuso ieri, infatti, la Consulta ha giudicato infondate le questioni di legittimità sollevate da 13 giudici di merito e dalla Cassazione. Una sentenza per ora solo annunciata, le motivazioni saranno depositate solo tra qualche settimana, ma che sul piano politico costituisce un indubbio successo per il Governo Meloni e per il ministro della Giustizia Carlo Nordio...

