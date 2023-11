Andersen annuncia l’ingresso del nuovo partner Gianclaudio Fischetti

Gianclaudio Fischetti









L’avvocato Gianclaudio Fischetti, che da due decenni si occupa di insolvency e gestione della crisi di impresa fornendo assistenza legale a società di medie/grandi dimensioni, entra a far parte del dipartimento di Restructuring & Insolvency di Andersen, studio internazionale di consulenza fiscale, legale e di finanza aziendale con oltre 400 sedi nel mondo.



Nel corso della sua carriera, Fischetti ha collaborato con clienti italiani ed esteri sviluppando la propria esperienza nell’ambito delle procedure societarie, concorsuali e di ristrutturazione. Il suo lavoro ha avuto un particolare focus sui profili di governance, su gestione e risoluzione dei conflitti tra soci e sulle problematiche aziendali dipendenti da momenti di difficoltà dell’impresa, inclusa la gestione e l’assistenza nelle procedure concorsuali.



L’ingresso del professionista in Andersen arricchisce le competenze dell’area, coordinata dal partner e dottore commercialista Stefano Uglietti, ampliandone le capacità e il raggio di azione. Con l’avvocato Fischetti si unisce al team anche la giovane avvocato Beatrice Gragnoli, a conferma della determinazione a favorire lo sviluppo di nuovi talenti, considerati il futuro della consulenza professionale.



“L’arrivo di Gianclaudio – commenta Andrea De Vecchi, CEO di Andersen e co-Managing Partner dell’area Europa per Andersen Global – avviene a poca distanza dall’annuncio dell’ingresso del nuovo gruppo di lavoro di Corporate Finance Advisory coordinato da Cesare Conti e del partner Giacomo Morri, che guida il dipartimento di Real Estate Valuation & Advisory. La rapida espansione della nostra organizzazione è intrinsecamente vincolata alla qualità dei professionisti che conosciamo nel corso del nostro percorso, alla coesione con il gruppo già esistente e alla consonanza con i nostri valori”.



“Consideriamo le competenze della service line Restructuring & Insolvency – aggiunge Andrea Ferrandi, coordinatore dell’area Legal – come un baluardo strategico per affrontare sfide finanziarie e rafforzare la struttura delle imprese nel loro complesso. Puntiamo quindi ad un team dinamico in grado di rispondere con strumenti e strategie multidisciplinari alla gestione efficace delle crisi aziendali, progettando piani di ristrutturazione a lungo termine per rafforzare la posizione competitiva dei nostri clienti”.



“Sono entusiasta di essermi unito alla squadra di Andersen – ha dichiarato Gianclaudio Fischetti –dove da subito si percepisce il clima positivo e la forte collaborazione interdisciplinare. La cultura aziendale incentrata sul riconoscimento del valore di ciascun membro del team ha rafforzato il mio senso di appartenenza e la mia motivazione nell’affrontare questa nuova sfida di contribuire a sviluppare l’area restructuring con determinazione e spirito collaborativo”.