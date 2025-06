FDL Studio Legale celebra 50 anni di attività con un evento speciale dedicato ai propri clienti

FDL Studio Legale compie 50 anni di attività. Lo Studio festeggerà, con un evento speciale dedicato ai clienti, presso la sede dello studio nel cuore di Milano, nella giornata del 5 giugno. La serata sarà l’occasione per condividere questo importante traguardo con i clienti, molti dei quali si avvalgono dei servizi dello studio da decenni e sono stati affiancati, con continuità, dai suoi professionisti nella loro crescita e nelle tappe più importanti della loro storia.

FDL ospiterà, in occasione dell’anniversario, una selezione di opere dell’artista Isabella Accenti, nota per il suo lavoro che fonde fotografia e linguaggio concettuale. Le sue opere accompagneranno gli ospiti in un percorso che riflette sul passare del tempo e sui legami del presente con le “radici”, temi in profonda sintonia con i valori dello studio.

“Abbiamo scelto di festeggiare questo anniversario insieme ai nostri clienti, che rappresentano non solo la nostra storia, ma anche il nostro futuro,” afferma Giuseppe Cattani, managing partner dello studio. “Con loro abbiamo costruito relazioni professionali solide e durature ed è grazie a loro che FDL è oggi una realtà riconosciuta in Italia e a livello internazionale.”

Fondato a Milano nel 1974, FDL Studio Legale nasce come boutique legale indipendente, con una visione chiara: offrire un’assistenza personalizzata, costruita su relazioni stabili e di fiducia. Fin dall’inizio, lo studio ha scelto di crescere insieme ai propri clienti, accompagnandoli con competenza e attenzione nei momenti chiave della loro evoluzione, sia in ambito nazionale che internazionale.

In cinquant’anni di attività, FDL ha consolidato la propria reputazione in ambito commerciale, societario, giuslavoristico e penale, mantenendo un approccio sartoriale nella consulenza, basato sulla profonda conoscenza delle esigenze dei clienti e sulla continuità nei rapporti professionali. L’adesione a network globali come Alliuris e Primerus ha rafforzato la capacità dello studio di operare con efficacia anche su scala internazionale, senza mai perdere la propria identità: un team compatto, vicino al cliente, sempre orientato alla qualità e al risultato.

L’evento del 5 giugno rappresenta non solo la celebrazione di un traguardo, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno verso un futuro fatto di continue sfide, da affrontare con competenza e potendo contare su solide relazioni di fiducia.