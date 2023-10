Andersen in Italia con Krustagroup nell’acquisizione di Effegi Service

Andersen Italia – studio internazionale di consulenza fiscale, legale e finanza aziendale, con oltre 400 sedi nel mondo – ha assistito Krustagroup, società spagnola specializzata nel commercio di prodotti ittici, nelle operazioni di due diligence per l’acquisizione delle quote di maggioranza dell’italiana Effegi Service SpA, azienda attiva da più di 25 anni nel settore della distribuzione di verdure e pesce.



Con questa acquisizione Krustagroup – la cui attività di export nel 2022 ha rappresentato oltre il 57% delle vendite – prosegue con la sua strategia di crescita nel mercato europeo e, in particolare, italiano. Nel nostro Paese, infatti, la società ha registrato il 10% del totale del proprio fatturato nello scorso anno.



Nello specifico, Andersen Italia si è occupata dell’attività di due diligence legale, fiscale e finanziaria, oltre che dell’assistenza negli aspetti contrattuali con un team guidato dal partner Francesco Inturri che ha curato gli aspetti legali, dalla director Letizia Carrara per la parte fiscale e dalla director Federica Ruberti per gli aspetti finanziari.



L’operazione ha avuto luogo grazie a una sinergica collaborazione con Andersen Spagna e il partner legale Antonio Cañadas Bouwen