Anna Raviele entra in BLB Studio Legale Il focus sulla crisi d’impresa si rafforza

Anna Raviele

BLB Studio Legale, Studio Legale con sedi a Milano, Roma e Lussemburgo, una rete di desk che va dalla Cina agli Stati Uniti e un network di partnership internazionali, specializzato in diritto societario, M&A, fiscale, amministrativo e operazioni cross-border e penale, annuncia con soddisfazione l’ingresso dell’Avv. Anna Raviele in qualità di Counsel, con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturato le competenze dello Studio nel settore della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

L’esperienza dell’Avv. Raviele, maturata nel corso degli anni nella gestione delle procedure concorsuali e nella consulenza a imprenditori e creditori, rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo dell’area, che da oggi diventa una componente organica dell’offerta BLB. Con la sua esperienza trasversale, Raviele ha seguito casi complessi, affiancando società e stakeholder nei momenti più delicati del ciclo economico, con particolare attenzione alle soluzioni negoziali e alla composizione della crisi d’impresa.

A supporto della nuova linea di attività, l’Avv. Raviele collaborerà con il Dott. Simmaco Riccio, Partner di BLB Tax, che curerà i profili fiscali e tributari delle operazioni di ristrutturazione, anche nell’ambito della composizione negoziata introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e aggiornata dal D.Lgs. 163/2024.

BLB entra così a pieno titolo nel campo della crisi d’impresa, con un team in grado di accompagnare le aziende – in particolare PMI e realtà del middle market – in tutte le fasi: dall’analisi preventiva dei segnali di difficoltà alla definizione di strategie di risanamento, fino alle operazioni di M&A in contesto concorsuale e alla strutturazione fiscale delle riorganizzazioni.

Il dipartimento offrirà consulenza su:

- Composizione negoziata della crisi;

- Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione del debito;

- Concordati preventivi e procedure concorsuali;

- Adeguati assetti organizzativi (ex art. 2086 c.c.) e sistemi di allerta;

- Operazioni straordinarie su asset distressed.

Per i casi con profili transfrontalieri, il dipartimento potrà contare sulla rete internazionale di BLB e sulla consolidata partnership con Law Firm Alliance.