Anti-abuso: Pirola Pennuto Zei & Associati ottiene parere favorevole per el.com in un interpello presentato all’agenzia delle entrate

Federico Venturi, Federico Salvatore

Pirola Pennuto Zei & Associati ha ottenuto un parere favorevole per la società El.Com Srl in un interpello anti-abuso presentato all’Agenzia delle Entrate.

Con l’interpello n. 169/2024 l’Agenzia ha sancito la non elusività di un’operazione in cui un socio uscente di El.Com Srl, rivalutate le sue quote, le vendeva alle due Holding appositamente costituite dai due soci superstiti. In dette Holding (precedentemente all’acquisto delle quote del socio uscente) venivano conferite le quote detenute in El.Com Srl dai soci acquirenti, mediante un conferimento neutrale ex art. 177 comma 2 bis TUIR.

Il quesito esplicitava che le due Holding si indebitavano verso un Istituto di Credito per effettuare l’operazione di acquisizione, e che avrebbero pagato detto debito mediante i dividendi derivanti alla partecipata El.Com stessa.

L’Agenzia conferma che l’operazione non configura recesso tipico, con il conseguente disconoscimento della rivalutazione, ma operazione societaria non elusiva soggetta al Capital Gain, fermo restando l’uscita definitiva della compagine sociale del socio cedente.

Nell’operazione si configurava, in una delle due Holding acquirenti, anche la premessa di un passaggio generazionale.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito El.Com Srl con il partner Federico Venturi per gli aspetti fiscali e l’associate partner Federico Salvatore per quelli legali.