A&O Shearman, approvata la fusione









Il voto dei partner di Allen & Overy e Shearman & Sterling si è chiuso con un ampio sostegno alla fusione che darà vita al primo studio legale globale d’élite pienamente integrato



- Oltre il 99% dei voti raccolti da ognuno dei due studi è a favore della fusione.



- A&O Shearman sarà l’unico studio legale con pari capabilities in legge USA, inglese, e dei mercati più dinamici al mondo.



- Circa 3,950 professionisti e 800 partners in 48 uffici per un fatturato complessivo intorno ai 3,5 miliardi di dollari USA, e i più brillanti talenti legali nel mondo.



Londra e New York, 13 ottobre 2023 – Allen & Overy e Shearman & Sterling annunciano oggi che le partnership di entrambi gli studi hanno votato in favore della fusione per creare A&O Shearman. Oltre il 99% dei voti raccolti da ognuno dei due studi è in favore della fusione, una dimostrazione importante della forza dell’unione e del sostegno dei partner al progetto.



Questa fusione combinerà due degli studi legali più prestigiosi al mondo, con punti di forza e culture complementari. Insieme, daranno vita a uno studio senza pari che guarda al futuro per portare eccellenza e innovazione alle operazioni più complesse. Caratterizzato da un’offerta globale di altissima qualità, A&O Shearman godrà di un posizionamento ideale per poter dare supporto locale e multi-giurisdizionale ai clienti che si muovono ormai in un contesto legale, regolamentare e geopolitico sempre più complesso. Gli studi si avvieranno ora verso un periodo di integrazione e al contempo lavoreranno al completamento dell’operazione, atteso a maggio 2024 o prima.



Wim Dejonghe, Senior Partner di Allen & Overy, ha commentato: “Questo è un momento storico per entrambi gli studi e per la nostra professione nel suo complesso. Siamo lieti che il voto dei nostri partner sia risultato così ampiamente a favore della fusione, si tratta di un passaggio di trasformazione epocale per il settore legale. Da tempo nutrivamo stima per Shearman & Sterling per la reputazione, il talento e la base clienti, e siamo convinti che insieme daremo vita a uno studio legale globale unico, che supporterà i nostri clienti in un mondo sempre più complesso e dinamico”.



Adam Hakki, Senior Partner di Shearman & Sterling, ha commentato: “I nostri partner hanno riconosciuto e accolto con favore l’opportunità senza precedenti di unire i nostri brand e la leadership di mercato e di assistere i clienti come uno studio globale integrato, leader in tutti i nostri mercati. A&O Shearman sarà uno studio unico rispetto a qualsiasi altro nel mondo, costruito per ottenere i migliori risultati per i nostri clienti grazie alla nostra attenzione alla qualità, all’eccellenza e alla collaborazione. Stiamo mettendo le basi per un nuovo leader di mercato, con capabilities realmente globali e siamo entusiasti per il futuro che abbiamo di fronte.”



A&O Shearman riunisce un’esperienza senza uguali nell’assistenza a molte delle società, banche, istituzioni, governi e organizzazioni governative più importanti al mondo. A&O Shearman vanta un retaggio distintivo che riflette la storia di Allen & Overy, quale studio fondato nella City di Londra dal 1930, e la storia di Shearman & Sterling, studio fondato a New York nel 1873.



Ulteriori informazioni su A&O Shearman al sito dedicato: announcingaoss.com