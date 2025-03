A&O Shearman, Ashurst e Hogan Lovells nell’emissione del primo Social Covered Bond (Premium) da 750 milioni di Banco BPM

Michele Milanese, Aldo Brombin Tuzzato, Pietro Bellone, Annalisa Dentoni-Litta, Alessandro Azzolini

Gli studi legali A&O Sherman, Ashurst e Hogan Lovells hanno agito nell’ambito del collocamento della prima emissione di Social Covered Bond di Banco BPM destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 4.5 anni, a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) nel corso del 2025, i cui proventi saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, come definiti nel framework redatto dalla Banca per il perseguimento della propria strategia ESG. In particolare, la raccolta sarà principalmente finalizzata al rifinanziamento di mutui residenziali erogati a persone svantaggiate, con una garanzia statale maggiore o uguale all’80%.

A&O Shearman, per i profili legali, e Ashurst, per gli aspetti fiscali, hanno assistito Banco BPM nell’emissione e collocamento della nuova serie di Covered Bond. Hogan Lovells ha prestato assistenza ai joint lead manager che hanno agito nell’ambito del collocamento.

Il team di A&O Shearman, guidato dal partner Pietro Bellone coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato e dalla trainee Anna Zanolli, ha affiancato il team legale interno di Banco BPM per i profili legali dell’operazione.

Ashurst ha assistito il team legale interno di Banco BPM in relazione ai profili fiscali dell’operazione con un team guidato dal managing partner Michele Milanese supportato dall’associate Francesco Antico.

Il team legale interno di Banco BPM è stato guidato dalla responsabile affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile area finanza legale.

Hogan Lovells ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Alessandro Azzolini e dall’associate Andrea Di Paola. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.