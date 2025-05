A&O Shearman nella cartolarizzazione cash SRT-compliant del Gruppo Mediobanca da 900 milioni di euro

Aldo Brombin Tuzzato, Pietro Bellone, Anna Zanolli

A&O Shearman ha assistito Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di Arranger e Joint Lead Manager, e BofA Securities, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Societe Generale e UniCredit, in qualità di Joint Lead Manager, in una cartolarizzazione pubblica avente ad oggetto portafogli di crediti al consumo originati da Compass Banca S.p.A., per un valore complessivo di 900 milioni di euro.

Si tratta della seconda cartolarizzazione cash strutturata dal Gruppo Mediobanca in conformità con i requisiti previsti dalla normativa regolamentare per il significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).

Il team di A&O Shearman che ha prestato assistenza in merito ai profili regolamentari e legali dell’operazione è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Aldo Brombin Tuzzato e dalla trainee Anna Zanolli. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Doris Ceoromila. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano e Londra ha fornito supporto in merito alle questioni di diritto inglese.