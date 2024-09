A&O Shearman, Paolo Manganelli entra come partner Restructuring in Italia

Paolo Manganelli

A&O Shearman annuncia l’ingresso di Paolo Manganelli come partner presso la sede di Milano. L’arrivo di Paolo rafforza l’area restructuring dello studio in Italia, grazie alla sua vasta esperienza nell’assistenza a clienti italiani e internazionali in relazione a ristrutturazioni, casi di insolvenza, distressed M&A e liquidazioni giudiziali.

Paolo proviene da Ashurst, dove guidava il dipartimento di restructuring e special situations nell’ufficio di Milano. La sua precedente esperienza comprende oltre dieci anni in Paul Hastings e, prima della sua lunga carriera all’interno degli studi legali, ruoli in-house. In particolare, Paolo è stato Deputy Head of Litigation in Parmalat in Amministrazione Straordinaria a seguito del crack finanziario del gruppo. In questa veste, era responsabile di supervisionare tutti i casi di contenzioso derivanti dal fallimento e dalla frode finanziaria della società. Nel suo ruolo, Paolo ha prestato assistenza al Commissario Straordinario per le questioni legali e le decisioni strategiche e gestito il coordinamento dei team legali esterni in Italia e all’estero.

Stefano Sennhauser, Managing Partner di A&O Shearman in Italia, ha commentato: “L’ingresso di Paolo Manganelli nel nostro team segna una tappa significativa nella crescita strategica dello studio in Italia. Il restructuring è un’area fondamentale, soprattutto in tempi di incertezza economica. Esso consente alle imprese di riallineare le loro strategie, gestire il debito e uscire più forti dalle sfide finanziarie. La comprovata esperienza di Paolo nel guidare le aziende attraverso questi processi complessi rafforzerà notevolmente la nostra capacità di fornire consulenza legale di alto livello ai clienti. La sua nomina ribadisce il nostro impegno ad offrire soluzioni complete in linea con le mutevoli esigenze del mercato e prosegue nella direzione di posizionarci come uno studio all’avanguardia dell’eccellenza legale in Italia.”

Paolo entra a far parte di A&O Shearman con un team composto dal senior associate Tommaso Paltrinieri, dall’associate Giulia Longoni e dalla trainee Giada Cristiano.

Katrina Buckley, global co-head del dipartimento restructuring di A&O Shearman ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Paolo e al suo team nel Global Restructuring Group. Il loro arrivo rafforza la nostra presenza in Italia e aumenta la nostra copertura nell’area restructuring in Europa, permettendoci di offrire soluzioni innovative ai nostri clienti, ovunque essi si trovino”.

Paolo Manganelli, partner, ha commentato: “Sono veramente onorato di entrare a far parte della famiglia A&O Shearman. Sono convinto che la mia esperienza in materia di diritto fallimentare, distressed M&A e special situations all’interno della piattaforma di prim’ordine dello studio consentirà di migliorare la nostra offerta ai clienti e di posizionarci al massimo livello sul mercato distressed italiano. Sono entusiasta di poter lavorare al fianco degli altri partner dello studio, in Italia e all’estero”.