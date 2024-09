Applicabile il termine feriale alla rescissione del giudicato

Il termine per il deposito del ricorso per la rescissione del giudicato è soggetto alla sospensione feriale. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33109 depositata il giorno 26 Agosto 2024.



Il caso esaminato

Il caso di specie trae origine dall’emissione da parte della Corte di Appello di Genova di una ordinanza tramite la quale veniva dichiarata inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato presentata da parte del difensore dell’imputato.

Ricorreva pertanto...