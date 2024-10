Archivi storici, via libera a consultazione e “foto” dei documenti per la ricerca

Secondo il Tar Veneto (sentenza n. 2292/2024) deve essere riconosciuta non solo la visione ma anche la possibilità di “fotografare” i documenti storici per finalità di ricerca, in ragione delle rilevanti finalità di pubblico interesse sottese, con la precisazione che, qualora contengano dati personali, questo è possibile nei limiti in cui sia dimostrato che la loro conoscenza è strettamente necessaria in relazione alle finalità della ricerca svolta. Grava pertanto sulla parte interessata l’onere ...

