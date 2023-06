Arcus Financial Advisors al fianco di EnValue e MSE Solar nel finanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici da 48 MWp

EnValue e MSE Solar in collaborazione con la banca commerciale NORD/LB (Norddeutsche Landesbank – Girozentrale) hanno finalizzato il finanziamento per la realizzazione di sei progetti solari situati nei comuni di Manzano e Remanzacco, in provincia di Udine, regione Friuli-Venezia-Giulia con una potenza complessiva di 48 MWp.

I progetti sono in diverse fasi di costruzione e si prevede che il portafoglio raggiungerà l'operatività commerciale entro la fine del 2023.

I progetti sono detenuti da Parco Solare Friulano 3 s.r.l. e Parco Solare Friulano 4 s.r.l., veicoli societari posseduti indirettamente dagli sponsor MSE Solar GmbH e EnValue GmbH, che si sono occupati anche dello sviluppo del progetto e ne curano la realizzazione. Il finanziamento è stato strutturato su base project financing " Multi-Borrower ", articolato in diverse linee di credito, per un importo complessivo di 41 milioni di euro. Parte del debito a lungo termine è stato messo a disposizione da KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) tramite NORD/LB.

L'operazione rappresenta un importante precedente in questo settore in quanto abbina la cessione di una quota di energia incentivata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. alla cessione di un'altra quota senza alcun incentivo, introducendo così una componente di rischio "merchant".

Gli sponsors e il borrower sono stati assistiti da Arcus Financial Advisors, dagli studi legali Parola Angelini e Bird & Bird, e dall'advisor fiscale Bernoni Grant Thornton.

Arcus Financial Advisors ha agito con un team guidato dal CEO Stefano Cassella, dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti, nella strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.

Parola Angelini ha assistito gli sponsors durante la fase di sviluppo dei progetti con un team composto dall'Of Counsel Andrea Leonforte con l'assistenza di Silvia Pellegrino e Antonio Fuiano, in relazione a tutte le questioni amministrative e normative inerenti l'ottenimento dell'autorizzazione e l'accesso ai piani di incentivazione, e il Senior Associate Andrea Coluzzi in relazione ai contratti a progetto.

Bird & Bird ha lavorato con un team internazionale e multidisciplinare guidato dal Counsel Michele Arruzzolo e coordinato dal Partner Pierpaolo Mastromarini, responsabile del settore Energy & Utilities in Italia, con il supporto dell'Associate Vincenzo Maria Giorgio. Il Partner Alexander Wojtek insieme all'Associate Gregor Jentsch ha seguito aspetti di diritto tedesco.

Bernoni Grant Thornton ha analizzato gli aspetti fiscali dei progetti e del finanziamento con un team composto dal Senior Manager Marco Pane e dai consulenti Maria Teresa Vetro e Livia Bartolomeo, sotto la supervisione del Partner Christian Siccardi e dell'Associate Partner Diego Pagliai.

NORD/LB è stata assistita da DLA Piper in qualità di advisor legale, EOS Consulting in qualità di advisor tecnico ed Euro Transaction Solutions in qualità di advisor assicurativo.

DLA Piper ha fornito assistenza per la redazione dei documenti finanziari con un team coordinato dai Partners Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto, per l'assistenza legale tedesca, dal Partner Wolfram Distler e dalla Senior Associate Gabriela von Wietersheim, e per l'assistenza legale italiana dagli Associates Francesco Chericoni e Alessandra Fanelli. La due diligence sui progetti è stata curata dalla Partner Germana Cassar e dalla Legal Director Alessia Marconi. L'assistenza fiscale è stata fornita dal Partner Andrea Di Dio.

EOS ha lavorato alla revisione tecnica dei progetti con un team multidisciplinare composto dal Partner Alessandro Chiusolo, dai Team Manager Giulio Matarazzo e Roberto Alessandrini, e dai Technical Specialist Eleonora Olivieri e Gianluigi Nicita.

Euro Transaction Solutions ha analizzato gli aspetti assicurativi dei progetti e del finanziamento con un team composto dall'Amministratore Delegato Thomas Elleser e dal Project Manager Stephanie Fackelmeyer.

Fred Garside, amministratore delegato di MSE Solar GmbH, ha dichiarato: "siamo molto lieti di aver chiuso il nostro primo finanziamento con NORD/LB. Apprezziamo molto la loro flessibilità durante la strutturazione del finanziamento, che ci consente di rimanere flessibili in termini di marketing energetico, fornendo un enorme vantaggio in tempi di volatilità dei prezzi dell'elettricità. Ci impegniamo a fare la nostra parte nella transizione energetica e nel percorso verso la neutralità climatica e questi progetti segnano un traguardo importante per noi come azienda e per l'intero settore energetico italiano. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno lavorato al nostro fianco in questi progetti e al nostro partner di lunga data EnValue!"

Josef Niederländer, amministratore delegato di EnValue GmbH, ha dichiarato: "Siamo inoltre orgogliosi di aver raggiunto una posizione di leadership in Italia insieme al nostro partner MSE Solar. Grazie a tutte le parti coinvolte e a NORD/LB. Soprattutto alla luce degli sviluppi sempre più drammatici nel cambiamento climatico, vorremmo ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per contrastare quello che è probabilmente il più grande problema del nostro tempo".

"Il finanziamento di progetti sostenibili di questo tipo è di grande importanza per NORD/LB. Abbiamo finanziato oltre 500 MW in Italia negli ultimi 8 anni e questa operazione non fa che rafforzare la nostra posizione di mercato in Italia. Abbiamo avuto una fantastica collaborazione con un team altamente competente di MSE Solar e Envalue, e questo ci ha permesso di creare una soluzione di finanziamento su misura e innovativa, costruendo così una solida base per ulteriori progetti. Questa transazione sottolinea il ruolo di NORD/LB come una delle principali banche europee nel settore delle energie rinnovabili", ha affermato Heiko Ludwig, Global Head Structured Finance di NORD/LB.