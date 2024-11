Arcus Financial Advisors con Morgan Stanley Infrastructure Partners nell’operazione di finanziamento di complessivi 900 milioni di euro per l’OPA finalizzata al delisting di Salcef Group S.p.A.

Team Arcus

Arcus Financial Advisor in qualità di Debt Advisor ha assistito Morgan Stanley Infrastructure Partners nell’ambito della complessa operazione di finanziamento in favore dei veicoli costituiti da Morgan Stanley Infrastructure Partners e da Finhold S.r.l. al fine di sostenere parte del pagamento del prezzo dell’OPA sulle azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A., finalizzata al delisting della stessa da Euronext Milan.

La complessa struttura si articola in un finanziamento c.d. senior composto da una linea per cassa per un importo massimo pari a Euro 250 milioni e una linea per l’emissione della c.d. cash confirmation per un importo pari a Euro 534 milioni e un finanziamento c.d. junior per un importo massimo pari a Euro 120 milioni.

Le banche coinvolte nell’operazione di finanziamento sono state BPER Banca S.p.A., UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Crèdit Agricole Corporate and Investment Bank – Milan Branch, Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Crèdit Agricole Italia S.p.A.

Arcus ha operato con un team coordinato dal CEO Stefano Cassella insieme al Senior Partner Federico Mander, al Senior Partner Riccardo Rossitto e alla Director Stefania Gatti e si è occupata della strutturazione, negoziazione e finalizzazione di tutto il pacchetto di finanziamento.

BonelliErede ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal socio Giorgio Frasca e che include la managing associate Daniela De Palma e le associate Lucia Vittoria Lonoce ed Esmeralda Olivari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Riccardo Ubaldini e dall’associate Paolo Savarese. Tutti i membri del gruppo di lavoro fanno parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato da Catia Tomasetti.

White & Case ha assistito Morgan Stanley Infrastructure Partners, per quanto riguarda gli aspetti c.d. finance, con un team composto dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso (entrambi Milano), Elizaveta Bazarova e Martin Forbes (entrambi Londra) e dalle associate Beatrice Bertuzzi e Laura Bozzini (entrambe Milano).