Ardian investe in Sicer: gli studi coinvolti

Stefano Catenacci, Alessandro Giovannelli, Diego De Francesco

Ardian ha sottoscritto accordi vincolanti per l’acquisizione una partecipazione di minoranza in Sicer, azienda consolidata attiva a livello globale nello sviluppo e nella produzione di rivestimenti speciali di alta qualità per l’industria ceramica.

L’acquisizione sosterrà gli imprenditori e manager dell’azienda, Gianfranco Padovani (Presidente Esecutivo) e Giuliano Ferrari (CEO), che stanno reinvestendo per acquisire la quota di maggioranza del gruppo, ceduta dal fondo di private equity Demos 1, gestito da Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut), che aveva investito nell’azienda nel novembre 2020.

L’investimento di Ardian intende aiutare Sicer a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo.

PedersoliGattai ha assistito Ardian con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Catenacci, coadiuvato dal senior counsel Michele Ventura e composto dall’associate Ludovica Cimini che hanno gestito i profili corporate M&A dell’operazione. I profili finance sono stati gestiti dal partner Gaetano Carrello e dal counsel Federico Tropeano; quelli antitrust dalla senior counsel Fabiana Campopiano e dall’associate Arianna Corno, mentre la due diligence è stata gestita dal senior counsel Nicola Martegani insieme alla senior associate Clara Balboni.

Lo Studio Sutich Barbieri Sutich, con un team composto dal name partner Giorgio Barbieri e dai senior associate Mario Varchetta e Alessandro Nironi Ferraroni, ha assistito Gianfranco Padovani e Giuliano Ferrari.

Giovannelli e Associati ha assistito Azimut con un team composto dal partner Alessandro Giovannelli e dal senior associate Matteo Bruni e dal junior associate Filippo Noci.

Gitti and Partners ha curato la tax due diligence e la struttura dell’operazione con un team composto dal partner Diego De Francesco dal counsel Andrea Tognon e dall’associate Martina Franceschi.

Abaco Commercialisti Associati, con Alessandro Stradi, e Poggi&Associati, con Vittorio Melchionda, hanno assistito Gianfranco Padovani e Giuliano Ferrari per la struttura dell’operazione, nonché per gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione in tutte le sue diverse fasi.