Ascensore rotto per sbalzi termici, azione dinanzi al giudice ordinario

È datata 4 gennaio la prima pronuncia della Cassazione, a Sezioni unite, in materia condominiale.

L’ ordinanza 258/ 2024, è intervenuta per chiarire quale sia la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in tema di fornitura di energia elettrica - in quanto servizio pubblico essenziale - affidato in concessione dallo Stato al gestore della rete, allorquando il relativo cattivo funzionamento sia causa di danni ad un impianto condominiale.

L’occasione per l’intervento ...