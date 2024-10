Ashurst cresce ancora con l’arrivo di Riccardo Rossi

Riccardo Rossi

Lo studio legale internazionale Ashurst continua l’ampliamento della propria partnership potenziando la practice di Banking and Finance con l’arrivo dell’avv. Riccardo Rossi.

Grazie a una consolidata esperienza a favore di alcune tra le principali banche, società e fondi di investimento in un’ampia gamma di operazioni di finanziamento, l’avv. Rossi accompagnerà il team di banking and finance nel percorso di crescita della practice rafforzando l’expertise italiana in un’area strategica per lo Studio sia in Italia che all’estero.

L’avv. Rossi potrà contare su una squadra di professionisti di diversa seniority a cui si aggiungono Giulia Lamon in qualità di senior associate e Marco Sangiorgi in qualità di associate portando a 10 il totale dei membri del team italiano.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Riccardo” ha dichiarato Anne Grewlich, CEMEA Head of Global Loans and Global Markets. “La sua esperienza nell’assistenza a favore sia di lender che di borrower unita a una profonda conoscenza del mercato italiano e internazionale rappresentano una risorsa importante per lo studio e per i clienti. L’area del banking and finance è per noi strategica e l’arrivo di Riccardo e dei suoi collaboratori è la dimostrazione del nostro impegno nel proseguire la crescita del nostro team europeo e nell’espandere le nostre capability finance a livello globale!”

“Siamo felici che Riccardo si unisca allo Studio. Le sue doti di team player sono allineate allo spirito di collaborazione del team dei partner italiani e la sua importante esperienza a fianco di istituzioni finanziarie, società e fondi di debito rappresenta una combinazione ideale per il nostro studio contribuendo a rafforzare la nostra offerta in un settore altamente strategico” commenta Carloandrea Meacci, managing partner dell’ufficio di Milano e membro del global board dello studio.

“Sono entusiasta di unirmi ad Ashurst e non vedo l’ora di poter collaborare con il team italiano e con i colleghi degli altri uffici. In Ashurst ho trovato l’ambiente perfetto per continuare la mia crescita professionale grazie anche alla presenza di un network capillare ”, aggiunge Riccardo Rossi.

L’avv. Rossi proviene da Chiomenti.