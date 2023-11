Ashurst con Generali nello static CLO collocato da Morgan Stanley

Michele Milanese, Arnaud Julien









Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Generali Investments Partners, in qualità di investor representative, nel contesto di una operazione di Collateralised Loan Obbligation (CLO) statica.



I titoli comprendono Class A Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €221.500.000, Class B Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €24.000.000, Class C Deferrable Mezzanine Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €19.500.000, Class D Deferrable Mezzanine Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €18.000.000 e Class E Deferrable Junior Floating Rate Notes con scadenza 2030, per un valore di €18.100.000.



Gli asset a garanzia dei titoli consistono principalmente in un portafoglio di Secured Senior Loans e Secured Senior Bonds.



I titoli sono stati collocati dall’Emittente tramite Morgan Stanley & Co. International plc che ha agito in qualità di arranger e initial purchaser.



Il team cross-border di Ashurst è stato coordinato dal Partner Michele Milanese. I Partner Antonios Nezeritis e Arnaud Julien hanno prestato consulenza per gli aspetti di diritto lussemburghese, il Partner Detmar Loff per gli aspetti di diritto tedesco e il Senior Associate Theodoros Kotsiras per gli aspetti di diritto britannico.



Walkers ha fornito consulenza sugli aspetti legali e fiscali irlandesi della transazione con un team composto dal partner Ian McNamee con il supporto del consulente fiscale Padhraic Mulpeter e della senior associate Charlotte Chestnutt.



Paul Hastings ha assistito Morgan Stanley e ha fornito consulenza specialistica in tema risk retention dell’operazione, con un team coordinato dai Partner Blake Jones e Cameron Saylor supportati dagli Associate Lara Stockley e Arjmand Ghafoor.