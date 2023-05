Assegno di divorzio, alle Sezioni Unite la possibilità di valutare per le unioni civili i periodi prima del 2016 di Mario Finocchiaro

Si tratta di una questione nuovo sulla quale non esistono precedenti

Appare necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della controversia alle Sezioni Unite perché esaminino la questione, da considerare di massima di particolare importanza - a norma dell'articolo 374, comma 2, Cpc - se, ai fini del riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, nel caso di unione civile conclusa, ai sensi dell'articolo1, comma 25, legge n. 76 del 2016, per la quale...