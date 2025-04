Assegno temporaneo per i figli minori: legittima l’esclusione di chi ha il permesso di soggiorno per richiesta asilo

Con la sentenza numero 40, depositata oggi, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, numero 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, numero 112, sollevate dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro.

Il rimettente era stato investito di un ricorso promosso da una cittadina...